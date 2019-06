In Deutschland ist die Anbaufläche mit Möhren in den vergangenen 3 Jahren kräftig gestiegen, 2018 kletterte sie um 3% auf den bisherigen Höchststand. Wie die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) mitteilt, fand die größte Flächenausweitung in 2018 im ohnehin bedeutendsten Bundesland Nordrhein-Westfalen statt. Bildquelle: Shutterstock.com Mehr...

