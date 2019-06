Auch Menschen mit geringem Einkommen oder schlechter Bonität sollen die Möglichkeit erhalten, Kredite aufzunehmen. Mit seiner neuen Karte will Amazon seinen Kundenstamm erweitern und tiefer in das Kreditkartenspiel vordringen.Bei Amazon gibt es bald eine Kreditkarte für Kreditunwürdige. Das macht der Konzern im Rahmen des Projekts "Amazon Credit Builder" möglich, das in Kooperation mit der börsennotierten Bank Synchrony Financial entstanden ist. Mit der neuen Kundenkarte, die mit denselben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...