Die Nahrungsergänzung mit BioCell Collagen reduzierte signifikant die Gesichtslinien und Falten, Krähenfußlinien/Falten, erhöhte die Hautelastizität und den Gehalt an kutanem Kollagen und verminderte die Hauttrockenheit im Vergleich zum Placebo.

BioCell Technology, LLC, ein Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln, gab heute die Präsentation The Effects of Skin Aging Associated with the Use of BioCell Collagen in Healthy Adult Females: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Clinical Trial (Die Auswirkungen der Hautalterung im Zusammenhang mit der Benutzung von BioCell Collagen bei gesunden erwachsenen Frauen: eine randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte klinische Studie) bekannt. Diese Ergebnisse wurden in einer Postersession bei der American Society for Nutrition (ASN) Nutrition 2019 am 9. Juni 2019 vorgestellt und sind unter http://bit.ly/2WzhODi verfügbar. Dieses Poster wird im Rahmen der Tagungsberichte von Nutrition 2019 von ASN veröffentlicht. Das Manuskript der Studie wird in der Online- und Druckversion der von Experten geprüften Fachzeitschrift Alternative Therapies in Health and Medicine (ATHM) veröffentlicht.

Ziel der Studie war es, festzustellen, ob ein Zusammenhang zwischen den Wirkungen des Nahrungsergänzungsmittels BioCell-Collagen und den mit der Hautalterung verbundenen Veränderungen bestand. Die Studie war eine 128-tägige, 12-wöchige, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Studie mit weiblichen Probanden. Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip einer Intervention oder einem Placebo zugeordnet. Die Intervention bestand aus zweimal täglich 500 mg oraler Verabreichung von BioCell Collagen, einem neuartigen Nahrungsbestandteil aus hydrolysiertem Hühnersternum-Knorpelextrakt, der aus einer natürlich vorkommenden Matrix von Kollagen-Typ-II-Peptiden (=300 mg), Chondroitinsulfat (=100 mg) und Hyaluronsäure (=50 mg) besteht.

Für die 113 Teilnehmer, die die Studie abgeschlossen haben, führte die BioCell Collagen-Supplementierung im Vergleich zu einem Placebo zu folgenden Ergebnissen:

Deutlich reduzierte Gesichtslinien und -falten ( P = 0,019) und Krähenfußlinien und -falten ( P = 0,05)

= 0,019) und Krähenfußlinien und -falten ( = 0,05) Erhöhte Hautelastizität ( P = 0,008) und kutaner Kollagengehalt ( P < 0,001) um 12

= 0,008) und kutaner Kollagengehalt ( < 0,001) um 12 Verbesserte Indikatoren für ein jugendlicheres Hautbild basierend auf visueller Einstufung und Faltenbreite ( P = 0,046)

= 0,046) Verminderte Hauttrockenheit und Erythem.

Es gab keinen Unterschied zwischen dem Supplement und dem Placebo für Wassergehalt oder -retention der Hautoberfläche. Das Präparat wurde gut vertragen, ohne dass Nebenwirkungen gemeldet wurden.

"Wir freuen uns sehr, die Ergebnisse unserer bisher größten Studie zu veröffentlichen, die die Wirksamkeit unseres wichtigsten Nahrungsmittels BioCell Collagen weiter unterstützt. Humanklinische Studien sind nach wie vor der Goldstandard für die behaupteten Wirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln, und wir sind stolz darauf, dass unsere lizenzierten Partner die Vorteile nutzen können", sagte Suhail Ishaq, President von BioCell Technology.

Die neueste Studie bestätigt eine frühere Pilotstudie, die ähnliche Ergebnisse zeigte Schwartz SR, Park J. Ingestion of BioCell Collagen, a novel hydrolyzed chicken sternal cartilage extract; enhanced blood microcirculation and reduced facial aging signs (Einnahme von BioCell Collagen, einem neuartigen hydrolysierten Hühnersternum-Knorpelextrakt, verbesserte Blutmikrozirkulation und reduzierte Zeichen der Gesichtsalterung). Clin Interven Aging. 2012; 7: 267-273.

"Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie eine Reihe von Studien, die durch eine randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Studie abgeschlossen wurde, den Anspruch "Schönheit von innen" in gesunden Frauen unterstützt. Noch beeindruckender war, dass die Ergebnisse statistisch signifikant blieben, selbst nachdem eine Intention-to-Treat-Analyse durchgeführt wurde, die die wenigen Probanden umfasste, die aus der Studie ausgeschieden sind. Eine solche Analyse findet sich nur in etwa 15-20 der randomisierten, Placebo-kontrollierten, verblindeten klinischen Studien, die in führenden medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht werden", sagte Alexander Schauss, PhD, FACN, CFS, Senior Director of Research bei AIBMR Life Sciences und der entsprechende Autor.

"Es ist wichtig, dass die Nahrungsergänzungsmittelindustrie Forschung an der Spitze guter Wissenschaft betreibt, und dazu gehört auch eine doppelblinde, gut bestückte Studie wie diese", sagte Stephen Schwartz, President und CEO von International Research Services, Inc.

Über BioCell Collagen

BioCell Collagen ist ein klinisch getesteter, durch eine Marke geschützter Nahrungsbestandteil, der aktive Gelenke, jugendlich aussehende Haut und gesundes Bindegewebe fördert. BioCell Collagen enthält eine patentierte Zusammensetzung aus natürlich vorkommenden hydrolysierten Kollagen Typ II Peptiden, Chondroitinsulfat und Hyaluronsäure in einer hochabsorbierbaren Matrixform, die Gegenstand zahlreicher klinischer Studien am Menschen war, einschließlich Studien zur Sicherheit, Wirksamkeit und Bioverfügbarkeit. BioCell Collagen ist selbstbestätigt GRAS (Generally Recognized As Safe/Allgemein als sicher anerkannt). BioCell Collagen ist Gentechnik-frei und frei von Gluten, Soja, Schalentieren, Fisch, Ei, Milch, Erdnüssen und Zucker. BioCell Collagen wird ausschließlich in den USA und Europa hergestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.BioCellCollagen.com

Über BioCell Technology, LLC

BioCell Technology ist ein Forschungs-, Produktentwicklungs-, Marken- und Marketingunternehmen, das innovative, wissenschaftlich fundierte Inhaltsstoffe herstellt, die in Nahrungsergänzungsmitteln, funktionellen Lebensmitteln und Kosmetika eingesetzt werden. Das Unternehmen lizenziert seine Markenzutaten an führende Konsumgüterunternehmen zur Verwendung in ihren Endprodukten. Weitere Informationen finden Sie unter www.BioCellTechnology.com

