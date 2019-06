Vermögensaufbau trotz Niedrigzins

Nachdem bis vor kurzem noch die Pessimisten an den Kapitalmärkten in der Überzahl waren, hat sich zumindest für den Augenblick das Blatt gewendet. Der vorherrschende Abwärtstrend scheint vorläufig unterbrochen. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen in den USA wie auch die mögliche Einigung im Zollstreit zwischen Mexiko und den USA werden als Gründe angeführt. Dennoch sollten sich Anleger nicht zu sehr auf das politische Geschehen konzentrieren, sondern beständig ihr langfristiges Ziel verfolgen: Richten Sie Ihren Fokus auf den individuellen Vermögensaufbau.

Investieren ist auch mit kleinen Beträgen möglich; sofern sie denn regelmäßig fließen. Die Möglichkeiten, die strukturierte Wertpapiere eröffnen, eignen sich zur Langfristanlage; und sie sind darüber hinaus auch noch sparplanfähig.

