Die Materialauswahl ist also von großer Bedeutung und daher gesetzlich geregelt. So dürfen beispielsweise für die Lagerung brennbarer Medien nur nichtbrennbare Werkstoffe eingesetzt werden. Auffangwannen bestehen bei gelagerten brennbaren Flüssigkeiten beispielsweise aus Stahl, nicht aus den Kunststoffen PE oder GFK.

Stahl: feuerfest und vielseitig

Auffangwannen aus Stahl sind weit verbreitet. Die zu lagernden Gebinde können entweder in die Wanne eingestellt werden oder oberhalb der Auffangwanne gelagert werden. Im rauen Betriebsalltag sind Anstöße kaum zu vermeiden, beispielsweise beim Rangieren. Gegen solche Stöße dagegen ist der Werkstoff Stahl sehr widerstandsfähig. Er lässt sich zudem gut zuschneiden, durch Schweißen fachgerecht und flüssigkeitsdicht verbinden und formenunabhängig in Standard- aber auch in Sonderabmessungen kostengünstig verarbeiten. Lackierungen ermöglichen dauerhaften Korrosionsschutz, alternativ werden auch verzinkte Varianten angeboten, die sich insbesondere bei der Lagerung lösemittelhaltiger Medien empfehlen.

Die Medienbeständigkeit der Stahlauffangwannen ist für diverse Stahlsorten in der DIN 6601 geregelt. Auffangwannen, die der Stahlwannen-Richtlinie (StawaR) entsprechen, sind geregelte Bauprodukte und werden mit einem Ü-Zeichen am Typenschild gekennzeichnet. Diese Wannen entsprechen geregelten Merkmalen wie mindestens 3 mm Materialstärke, maximal 1.000 l Rauminhalt oder einer Mindesthöhe von 50 mm. Die Richtlinie ist beim Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin ...

