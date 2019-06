Der Dax wird am Freitag zum Handelsstart leicht im Plus erwartet. Zum Wochenausklang rückt damit die Marke von 12.200 Punkten in den Fokus.

Der Dax trotzt aktuell der Historie: In dem traditionell schwachen Börsenmonat Juni legte der deutsche Leitindex bislang mehr als 400 Punkte zu. Auch am Donnerstag schloss er mit Kursgewinnen und ging 0,4 Prozent fester bei 12.169 Zählern aus dem Handel. Am Freitagmorgen vor Handelsbeginn notiert der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Plus, sodass zum Wochenausklang wieder die Marke von 12.200 Punkten in den Blick geraten könnte.

Allerdings hat sich die Liste der globalen Unwägbarkeiten um einen weiteren Punkt verlängert. Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA sowie Erzrivalen Saudi-Arabien verschärften sich, nachdem es nahe der iranischen Küste zu schweren Zwischenfällen mit Handelsschiffen gekommen war. Zudem warten Marktbeobachter auf den nahenden G20-Gipfel, auf dem US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping über den Handelskonflikt sprechen könnten.

Gut möglich also, dass die Anleger vor Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche am Freitag vorsichtig bleiben. Ein Überblick, was an diesem Tag sonst noch wichtig ist.

1 - Vorgabe aus den USA

In den USA haben steigende Energiewerte die Wall Street beflügelt. Durch den Angriff auf zwei Tanker im Golf von Oman stiegen die Öl-Preise, die Aktien von Öl-Unternehmen wie Chevron und Exxon zogen zeitweilig um ein Prozent an. Allerdings zeigten sich die Anleger vor der anstehenden Fed-Sitzung und dem G20-Gipfel auch vorsichtig. "Die Stimmung bezüglich der Handelsgespräche ist allgemein gedämpft", sagte Matt Lloyd von Advisors Asset ...

