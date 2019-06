Seit Jahrhunderten vertreten die Handelskammern die Interessen der Unternehmen, ob diese wollen oder nicht. Einige Unternehmer rebellieren jetzt gegen das System - mehr oder weniger erfolgreich.

Tobias Bergmann will sich nicht verstecken, obwohl er guten Grund dafür hätte. Der Mann, der die Hamburger Wirtschaft, die Gilde der vornehmen Kaufleute, der Lächerlichkeit preisgegeben hat, simst: "Sitze im Schaufenster." Und beginnt nur wenig später, fast fröhlich, in einem Café in der Innenstadt über die größte Niederlage seines Lebens zu plaudern.

Bergmann hat die hanseatische Handelskammer, nach eigenem Selbstverständnis eine der ältesten und mächtigsten ihrer Art, aufgemischt, gekapert und 19 Monate lang als Präses geführt. Er wollte eine Kammer schaffen, die Unternehmer und Unternehmen nicht zur Mitgliedschaft zwingt. "Mit diesem Projekt", sagt Bergmann, während er ein Stück Rüblikuchen aufspießt, "bin ich gescheitert." Der Niederbayer lacht so laut, dass andere Gäste sich umdrehen.

Im vergangenen Dezember hat der Rebell hingeworfen. Sein Bündnis "Die Kammer sind wir", das die Institution transparenter, demokratischer und gerechter machen wollte, hatte sich zerstritten. Seither versinkt die Handelskammer im Chaos: Mitarbeiter meutern; auf einen Nachfolger als Präses konnte man sich nicht einigen, deshalb ist der Posten vakant. Hamburg sei "die Lachnummer der Republik", sagt ein IHK-Präsident aus Süddeutschland. Ein anderer hält die Institution gar für "völlig zerstört".

Der Streit an der Elbe ist der krasseste der vergangenen Jahre. Der einzige ist er bei Weitem nicht. Die Welt der Industrie- und Handelskammern, vielerorts wichtigere Institutionen als die Rathäuser, weil sie Geld und Macht bündeln, deutschlandweit 3,6 Millionen Unternehmen vertreten und nicht zuletzt jedes Jahr über eine Million Auszubildende betreuen, ist in Aufruhr. Früher waren die Positionen der Kammern leicht auszumachen - irgendwo zwischen Union und FDP, marktliberal, infrastrukturaffin. Doch mit der Republik ist auch die Wirtschaft vielfältiger, bunter geworden. Und rebellischer.

Mittelalterliche Fürstentümer

Überall im Land versuchen derzeit Unternehmer, das System IHK zu verändern, die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtmitgliedschaft abzuschaffen, Mitgliedsbeiträge zu senken, die Vollversammlungen transparenter, demokratischer, effizienter zu gestalten. Mitunter sind sie dabei erfolgreich. Oft aber verzweifeln sie, wie Bergmann, an einem System, dessen Grundzüge im 17. Jahrhundert liegen und das sich bis heute reformunwillig zeigt. Das Wert legt auf Selbstverwaltung und sich schwertut mit Transparenz. Dessen Schwachstellen ausgenutzt werden - und dessen Ruf und Zukunft inzwischen nachhaltig beschädigt sind.

In der kommenden Woche etwa muss sich der ehemalige Potsdamer IHK-Präsident vor dem dortigen Amtsgericht wegen des Verdachts der Untreue verantworten. Er soll in seiner Firma eine Sekretärin auf Kammerkosten beschäftigt und zudem eine teure Präsidiumssitzung auf Malta einberufen haben. In Nürnberg ist die IHK in einen Bestechungsskandal verstrickt: Zwei Mitarbeiter sollen die Prüfung zum Taxi- und Mietwagenunternehmer gegen Geld bescheinigt haben, die Staatsanwaltschaft ermittelt. In Stuttgart, Chemnitz, Dortmund und Nürnberg wurden hohe Gebührenbescheide vor Gericht erfolgreich angefochten.

79 Industrie- und Handelskammern gibt es in Deutschland, sie alle haben den staatlichen Auftrag, die duale Ausbildung zu organisieren, Prüfungen abzunehmen, Lizenzen zu erteilen. Darüber hinaus sollen sie laut IHK-Gesetz "das Gesamtinteresse der Gewerbetreibenden ihres Bezirks wahrnehmen". 1,4 Milliarden Euro nehmen die Kammern jährlich ein, der Umsatz eines MDax-Unternehmens. Nur, dass die Kammern beileibe nicht so effizient gemanagt werden. "Häufig gilt in den Kammern die Devise: Geschäfte machen, Medaillen verleihen, Macht ausüben, Taschen vollstopfen", sagt Kai Boeddinghaus, dessen kammerkritischer Bundesverband 1300 Unternehmer vertritt, vom Würstchenbuden-Besitzer bis zum Milliardenbaukonzern Züblin. Die IHK-Beiträge fließen laut Boeddinghaus überwiegend in überzogene Pensionsleistungen von Top-Funktionären oder würden als Vermögen in den Kammern angehäuft. Mehr als 350 Klagen gegen Kammern betreue er. Über 100 Millionen Euro, sagt er, seien "unrechtmäßig in den Kammern als Eigenkapital beerdigt".

Noch klammern sich die dortigen Präsidenten daran, dass das Bundesverfassungsgericht die Pflichtmitgliedschaft erst 2017 für rechtens erklärt hat. Sollte das Ganze jedoch einmal vor den Europäischen Gerichtshof gehen - und ganz unwahrscheinlich ist das nicht -, könnte dieses Urteil gekippt werden.

Spätestens dann ginge es für viele Kammern um die Existenz. Und wohl auch zu Recht. Dieser Überzeugung ist jedenfalls der Kölner Völkerrechtler Bernhard Kempen. Die Pflichtmitgliedschaft verstoße gegen die Niederlassungsfreiheit in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...