Der Abschluss der Versteigerungen bringt viel Geld in die Bundeskasse, aber alle rätseln nun, wie es technisch und finanziell weitergeht. Die Lizenzen sind teuer und die Investitionen noch teurer. Die Reaktionen gestern waren dafür typisch: Der Kleinste wurde mit zeitweise plus 12 % Kursgewinn honoriert, woraus am Ende weniger als 1 % Tagesgewinn übrig blieben. Die zwei anderen schafften noch 2 bis 3 % Tagesgewinn, also United Internet und Telefonica Deutschland. Soweit die eine Seite, aber: Es halten sich die Gerüchte, dass unter diesen dreien eine Kooperation oder eien Verbindung entstehen muss, um sich im Markt zu halten. Der bislang größte unter den alten Anbietern, Telefonica Deutschland, steht finanziell und ertragsmäßig am schlechtesten da. Die Spanier gelten als sehr beweglich und sind zu entsprechenden Vereinbarungen wohl bereit. Ergebnis: In allen dreien stecken die interessantesten spekulativen Möglichkeiten und Varianten der nächsten 12 bis 18 Monate. Mit den üblichen Kriterien wie KGV etc. ist das nicht zu greifen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info