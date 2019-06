Medienmitteilung

Landis+Gyr gibt Veränderung im Verwaltungsrat im Hinblick auf die kommende Generalversammlung bekannt

Zug, Schweiz - 14. Juni 2019 - Landis+Gyr (LAND.SW), weltweit führender Anbieter von Energiemanagementlösungen, gab heute bekannt, dass Mary Kipp, President und CEO von El Paso Electric Company, ihre Kandidatur zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat zurückgezogen hat, über die an der Generalversammlung von Landis+Gyr vom 25. Juni 2019 befunden wird.

Am 3. Juni 2019 wurde bekannt, dass die El Paso Electric Company (NYSE: EE) durch den Infrastructure Investments Fund (IIF) übernommen wird, ein von J.P. Morgan Investment Management verwaltetes Anlagevehikel. Die 19 Portfoliounternehmen von IIF befinden sich hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Westeuropa und Australien, wobei 11 Unternehmen in den Bereichen Energie, Versorgung und Stromerzeugung tätig sind.

"Ich habe die Mitarbeit im Verwaltungsrat von Landis+Gyr im letzten Geschäftsjahr sehr geschätzt. Da die El Paso Electric nun von IIF übernommen wird, stelle ich mich nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat, um jegliche Interessenkonflikte zu vermeiden, wenn Landis+Gyr an Geschäftsausschreibungen mit Versorgungsunternehmen teilnehmen sollte, die im Besitz von IIF sind", sagte Mary Kipp.

Kontakt

Stan March

Telefon +1 678 258 1321

Stan.March@landisgyr.com



Christian Waelti

Telefon +41 41 935 6331

Christian.Waelti@landisgyr.com

Wichtige Daten

Generalversammlung 2019 25. Juni 2019 Ex-Dividenden-Datum 27. Juni 2019 Dividendenstichtag 28. Juni 2019 Auszahlung der Dividende 1. Juli 2019 Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2019 29. Oktober 2019 Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 29. Oktober 2019 Capital Markets Day 30. Januar 2020 Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 28. Mai 2020

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist der global führende Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Angebote der Industrie liefern wir innovative und flexible Lösungen und helfen damit Energieversorgungsunternehmen, deren komplexe Herausforderungen in den Bereichen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und intelligenter Infrastruktur zu meistern. Mit einem Umsatz von USD 1.8 Milliarden beschäftigt Landis+Gyr rund 5'600 Mitarbeitende in über 30 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Deren Mission ist es, der Gesellschaft zu helfen, Energie besser zu managen.