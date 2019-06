The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2TSTS8 KRED.F.WIED.19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7WQ6 BAY.LDSBK.IS. 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AKP7 DZ BANK CLN E.9716 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB2CHN3 LBBW NK STUFENZINS 19/22 BD00 BON NOK N

CA XFRA DE000LB2CHP8 LBBW AD STUFENZINS 19/23 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000LB2CHQ6 LBBW CD STUFENZINS 19/23 BD00 BON CAD N

CA XFRA ES0000012F43 SPANIEN 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013426368 AEROP.PARIS 19/34 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013426426 CSSE DEP.CON 19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA SE0012507267 QRED 19/22 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA US4581X0DG01 I.A.D. 19/29 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US49271VAF76 KEURIG DR P. 19/28 BD00 BON USD N

CA XFRA US9128286Y11 USA 19/22 BD00 BON USD N

CA XFRA US92857WBT62 VODAFONE GRP 19/59 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1610693290 GOLDM.S.GRP 18/24 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1762729538 CITIGRP GL MK. 18/24 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1843434876 KROATIEN 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1941756394 BNP PAR.ISS. 19/19 ZO MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2009038113 I.GAME TECH. 19/26 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2013520023 BAWAG P.S.K. 19/34 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2013626010 ZURICH FI.IE 19/39 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2013677864 LITAUEN 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2013678086 LITAUEN 19/49 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2013745703 BBVA 19/26 MTN BD02 BON EUR N