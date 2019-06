FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1JE XFRA CA48213W1014 JUST ENERGY GROUP 0.083 EUR

IFUA XFRA LU0097712474 LBBW BALANCE CR75 INH. 0.350 EUR

IFUB XFRA LU0097712045 LBBW BALANCE CR40INH. 0.320 EUR

IFUD XFRA LU0097711666 LBBW BALANCE CR20 INH. 0.300 EUR

VCX XFRA US92553P2011 VIACOM INC. B DL-,001 0.177 EUR

VCXA XFRA US92553P1021 VIACOM INC. A DL-,001 0.177 EUR

HP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.222 EUR

UNH XFRA US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.957 EUR

S9Q XFRA US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01 0.106 EUR

OJS1 XFRA US67812M2070 ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01 0.154 EUR

UG9 XFRA US6515871076 NEWMARKET CORP. 1.551 EUR

NJ1 XFRA US6460251068 NEW JERSEY RES DL2,50 0.259 EUR

6MK XFRA US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 0.487 EUR

K6B XFRA US48242W1062 KBR INC. DL -,001 0.071 EUR

HU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.124 EUR

AHC XFRA US42809H1077 HESS CORP. DL 1 0.222 EUR

FC6A XFRA US31946M1036 FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 0.354 EUR

EAC XFRA US2774321002 EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 0.549 EUR

DGY XFRA US2333311072 DTE EN. CO. 0.837 EUR

YC8 XFRA US1686151028 CHICO'S FAS INC. DL-,01 0.078 EUR

BO5 XFRA US1033041013 BOYD GAMING CORP. DL-,01 0.062 EUR

GR8 XFRA NO0010365521 GRIEG SEAFOOD ASA NK 4 0.205 EUR

SMZ1 XFRA KYG8167W1380 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025 0.002 EUR

GRU XFRA KYG3777B1032 GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 0.040 EUR

PS9A XFRA ID1000118409 PT.PP LDN SUMAT.ID RP 100 0.001 EUR

4FM XFRA ID1000105703 BISI INTL TBK, PT RP 100 0.006 EUR

SHV XFRA HK0697002241 SHOUG.CONC.INTL.ENT. 0.003 EUR

WXC1 XFRA US4617305093 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI 0.620 EUR

BNR XFRA DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG NA O.N. 1.200 EUR

BFV XFRA DE0005221303 BERL.EFFEKTENGES.AG O.N. 0.600 EUR

T2G XFRA DE0005216907 TRADEGATE AG O.N. 0.670 EUR

02G XFRA CNE100000Q35 GUANGZHOU AUTO.GRP H YC 1 0.036 EUR

LI9 XFRA CNE1000001H3 LINGBAO GOLD GR. H YC-,20 0.026 EUR

XFRA NO0010832785 WOW AIR 18/21 FLR 0.002 %

2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.266 EUR