Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt und haben damit an den starken Anstieg vom Vortag angeknüpft. Allerdings ging es am Morgen nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 61,68 US-Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 18 Cent auf 52,46 Dollar.

Am Vortag hatten Meldungen über einen mutmaßlichen Angriff auf zwei Öltanker im Golf von Oman und damit nahe der ölreichen Region am Persischen Golf einen Preissprung am Ölmarkt ausgelöst.

US-Außenminister Mike Pompeo beschuldigte am Donnerstag den Iran, hinter den jüngsten Attacken auf Tankschiffe zu stecken. Die Regierung in Teheran wies den Vorwurf zurück und sprach von "lächerlichen Behauptungen". In den vergangenen Monaten haben die Spannungen zwischen den USA und dem Iran zugenommen. Das US-Militär verlegte zuletzt unter anderem einen Flugzeugträgerverband in die Region, was Sorgen vor einem militärischen Konflikt aufkommen ließ./jkr/stk

AXC0051 2019-06-14/07:47