Road Town, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire) - Tokinex (https://tokinex.ethfinex.com/token-sales), die Initial Exchange Offering-Plattform von Bitfinex und Ethfinex, gab heute den erfolgreichen Abschluss ihres ersten Verkaufs in nur 11 Sekunden bekannt. Der Ampleforth-Verkauf in Höhe von 5 Millionen USD machte zehn Prozent des AMPL-Token-Angebots aus.



Erfolgreiche Teilnehmer konnten direkt von ihrer Exchange Wallet einen Beitrag zusteuern, für den sie AMPL-Tokens als Gegenleistung innerhalb weniger Tage erhalten. Nach abgeschlossener Überprüfung vor dem Verkauf mithilfe des Blockpass KYC-Service können alle Teilnehmer uneingeschränkt darauf vertrauen, dass ihre Identitätsdaten gesichert bleiben. Personenbezogene Daten werde nach dem Verkauf weder bei Ethfinex noch bei Bitfinex gespeichert.



"Wir freuen uns, dass unser erster Verkauf auf Tokinex in Rekordzeit erfolgreich abgeschlossen werden konnte", so Jean Louis van der Velde, CEO von Bitfinex und Ethfinex. "Die Nachfrage nach dem Ampleforth-Verkauf war ungemein hoch, und wir waren begeistert, eine solche Beitragsmöglichkeit bereitzustellen. Wir sind gespannt, wie sich das Ampleforth-Projekt entwickelt, und wir werden die Bitfinex- und Ethfinex-Notierungen zu gegebener Zeit bekannt geben.



Das Ampleforth-Whitepaper (https://www.ampleforth.org/paper/), das von Manuel Ricon Cruz, Forscher am Hoover Institute, mitverfasst wurde, stellt das Ampleforth-Protokoll vor. Weiteren Kontext für das Verständnis der Implikationen von AMPL als neuartige synthetische Ware und die damit verbundene ökonomische Theorie sind im begleitenden Red Book (https://www.ampleforth.org/redbook/) enthalten.



"Wir sind von der Begeisterung, die wir rund um den IEO erlebt haben, total überwältigt", so Evan Kuo, CEO von Ampleforth. "Der Erfolg dieser Kapitalbeschaffung ist ein starker Indikator dafür, dass der Markt mehr diversifizierte Vermögenswerte benötigt, als dies derzeit der Fall ist. Die Zusammenarbeit mit dem Tokinex-Team hat es uns ermöglicht, Ampleforth zum Leben zu erwecken, und wir freuen uns darauf, die Community kontinuierlich über unsere Fortschritte zu informieren.



AMPL wird in den nächsten Tagen an die Inhaber verteilt. Zeit und Datum für die Bitfinex- und Ethfinex-Notierung werden in Kürze folgen.



Informationen zu Tokinex



Tokinex ist die im Mai 2019 gegründete Initial Exchange Offering (IEO)-Plattform von Bitfinex und Ethfinex, die eine faire Chance zur Teilnahme an kuratierten Token-Projekten bietet. Sie ermöglicht es jedermann, vorab geprüfte Token-Verkäufe direkt aus der persönlichen Brieftasche über gängige Krypto-Assets beizutragen, ohne dass personenbezogene Daten oder Gelder von der Börse gespeichert werden. Einzigartig für Tokinex ist, dass es keine Vorauszahlung für die Notierung verlangt. Nach einer erfolgreichen Kapitalbeschaffung werden die Tokens an beiden Börsen notiert, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an partners@ethfinex.com.



Pressekontakt: Anneka Dew anneka@ethfinex.com +447834232978