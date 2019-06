Die EU-Kommission will die Finanzbranche dazu bringen, in Jahresberichten stärker auf Nachhaltigkeit einzugehen. Grüne Finanzen sollen so bei Investoren und Ratings eine größere Rolle spielen.

Die EU-Kommission plant in der kommenden Amtszeit weitere Regulierung für nachhaltige Finanzen. "Der Ehrgeiz, Nachhaltigkeit quer durch die Finanzbranche zu etablieren, muss in den kommenden Jahren wachsen", ...

