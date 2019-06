Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach dem Zukauf in Warschau das Hold-Rating und das Kursziel von 22,0 Euro für die Immofinanz . Durch den Erwerb des Warsaw Spire Tower werde der FFO der Immofinanz gestärkt, was gut und notwendig sei. Es handle sich um eine große Akquisition. Das Risiko bestehe allerdings in einem mittelfristigen Druck auf das Mietniveau und einem zunehmenden Leerstand aufgrund des hohen Angebots an neuen Büroflächen in Warschau, so die Analysten.

