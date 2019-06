Die italienische Regierung und die Europäische Kommission stehen vor einer Krise - Innenminister Salvini droht mit der Einführung einer Parallelwährung. Das hätte jedoch gravierende Folgen.

Die italienische Regierung scheint wild entschlossen zu sein, die Abmachungen zur Fiskalpolitik mit der Europäischen Kommission für das laufende Jahr nicht einhalten zu wollen. Steuersenkungen und Mehrausgaben sollen das Defizit des Staatshaushalts über die vereinbarte Grenze hinaus erhöhen und den Schuldenstand weiter steigern (auf über 132 Prozent des Bruttoinlandsproduktes). Die Europäische Kommission droht in diesem Fall mit einem Sanktionsverfahren, an dessen Ende die italienische Regierung eine Strafzahlung an die Kommission leisten müsste.

Innenminister Salvini von der Lega Nord (der momentan stärksten Partei) kann nach der Europawahl vor Kraft nicht laufen und erklärt fortwährend, dass Italien auf keinen Fall nachgeben würde und Sanktionen nicht befolgen würde. Stattdessen geht er noch einen Schritt weiter und droht mit der Einführung einer Parallelwährung, der sogenannten "Mini-BOTs", wobei BOTs für Buono Ordinario del Tesoro (auf Deutsch grob übersetzt mit Schuldschein) steht. Damit könnten dann Unternehmen und staatliche Angestellte für ihre Dienstleistungen bzw. Arbeit bezahlt werden; im Gegenzug könnten sie ihre Steuern so bezahlen.

Diese Art von Neuverschuldung wäre weder mit dem Vertrag von Maastricht, der den Euro als alleiniges Zahlungsmittel in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) vorsieht, noch mit den Haushaltsregeln vereinbar - sie wäre mithin illegal. Darauf hat die Europäische Zentralbank (EZB) deutlich hingewiesen. Wie immer im Zusammenhang mit internationalen Verträgen stellt sich natürlich die Frage nach der Durchsetzbarkeit. Es dürfte nahezu unmöglich sein, die italienische Regierung daran zu hindern, die Mini-BOTs auszugeben, wenn sie es wirklich wollte.

Nach einhelliger Meinung der meisten Beobachter wird es jedoch gar nicht dazu kommen. Die Drohung der Parallelwährung dient demnach nur dazu, Druck auf die Europäische Kommission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...