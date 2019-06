flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex ging am Donnerstag mit einem Kursgewinn ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex ging am Donnerstag mit einem Kursgewinn von 0,44 Prozent bei 12.169,05 Punkten aus dem Xetra-Handel. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 2,80 Mrd. Euro und lag wie am Vortag unterhalb des Jahresdurchschnitts. Auch die restlichen europäischen umsatzstarken Indizes konnten leicht zulegen. Europas Leitindex Eurostoxx50 gewann 0,11 Prozent auf 3.390,50 Zähler hinzu. Die beste Tagesperformance erzielte der Mailänder FTSE MIB, der um 0,82 Prozent auf 20.630,75 Punkte anzog. Am Donnerstag gaben zwei Wirtschaftsinstitute ihre Einschätzungen zur weiteren BIP-Entwicklung der deutschen Wirtschaft ab. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) revidierte die Konjunkturprognose für 2019 von 1,0 Prozent auf 0,6 Prozent nach unten und auch für 2020 senkte man die Erwartung von 1,8 auf 1,6 Prozent BIP-Wachstum. Auch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) senkte den Daumen für 2020 von 2,0 Prozent auf 1,8 Prozent. Für 2019 geht man weiter von mageren 0,5 Prozent Wachstum aus. Insgesamt wirken diese Ausblicke mehr als ernüchternd. Wie schwach es um die Konjunktur auch in der Eurozone steht, erkennt man auch den neuesten Daten zur Industrieproduktion für die Eurozone im April. Diese sank um 0,5 Prozent und damit sogar leicht stärker als mit einem Minus von 0,4 Prozent prognostiziert. An der Wall Street schlossen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 durchweg mit soliden Zugewinnen.

Am Freitag stehen kurz vor der europäischen Börseneröffnung um 08:45 Uhr französische Verbraucherpreise für den Monat Mai zur Veröffentlichung an. Aus den USA wird am Nachmittag um 14:30 Uhr der Einzelhandelsumsatz für den Mai publiziert, der als besonders relevant zu betrachten wäre. Im weiteren Verlauf des Nachmittags stehen um 15:15 Uhr die Industrieproduktion und die Kapazitätsauslastung für den Mai und um 16:00 Uhr die Lagerbestände für den April und das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für den Juni zur Bewertung an. Von der Unternehmensseite bliebt der Handelskalender zu Wochenschluss ohne relevante Meldungen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und auch die US-Futures gaben sich am Freitag kurz vor dem Ende der asiatischen Handelszeit noch uneinheitlich. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.175 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 12.169,05 Punkten. Der DAX bildete am 03. Mai 2019 bei 12.435,67 Punkten ein Jahreshoch aus. Danach folgte die Korrektur, die mit dem Verlaufstief vom 03. Juni 2019 bei 11.620,64 Punkten ein Ende fand. Ausgehend von diesem Kursverlauf wären die nächsten Ziele für die Bullen und Bären mitunter näher ableitbar. Die Bullen würden die Widerstände bei den Marken von 12.244 und 12.436 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.628/12.747 und 12.940 Punkten zur Kurszielbestimmung nutzen. Die Bären könnten die nächsten Unterstützungen bei 12.125/12.028/11.932/11.813 und 11.621 Punkten zur Ermittlung ihrer Kursziele heranziehen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/