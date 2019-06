FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future zeigt sich am Freitagvormittag knapp behauptet. Der noch marktführende Juni-DAX fällt gegen 8.40 Uhr um 28 auf 12.151,5 Punkte. Das bisherige Tageshoch liegt bei 12.185 und das Tief bei 12.142,5 Punkten, umgesetzt worden sind gut 4.700 Kontrakte. Mit der Stabilität deutet sich ein Test des Dienstaghochs bei 12.224 Punkte an, wie es am Markt heißt. Sollte der Future diesen Widerstand herausnehmen, sei der Weg Richtung Jahreshoch bei 12.470 Punkten offen. Eine Unterstützung liege auf der 12.000er Marke.

June 14, 2019 02:40 ET (06:40 GMT)

