Die Deutsche Bank hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 9000 auf 8500 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Containerschifffahrt sei kurzfristig von einer sinkenden Nachfrage und unsicheren Aussichten geprägt, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das längerfristige Fundament für die Branche bleibe aber positiv./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / 02:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-06-14/09:14

ISIN: DK0010244508