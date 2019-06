Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Commerzbank: Fed bereitet Zinswende vor

Die US-Notenbank wird in der nächsten Woche nach Einschätzung der Commerzbank argumentativ eine Zinswende vorbereiten. Die Volkswirte Bernd Weidensteiner und Christoph Balz schreiben in ihrem Ausblick auf die FOMC-Sitzung mit anschließender Pressekonferenz von Fed-Chairman Jerome Powell am 19. Juni: "Spätestens im September dürfte sie zur Tat schreiten und weltweit einen geldpolitischen Lockerungszyklus einleiten. Auslöser dieser Wende sind der eskalierende Handelskonflikt und schwächere Konjunkturdaten."

Europas Finanzminister einigen sich auf Kernpunkte für Eurozonen-Budget

Die europäischen Finanzminister haben sich auf Kernpunkte für einen künftigen Haushalt der Eurozone und die Stärkung des Euro-Rettungsfonds ESM verständigt. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sprach am Freitagmorgen von einem "Durchbruch": Er verwies wie sein niederländischer Kollege Wopke Hoekstra aber darauf, dass beim Eurozonen-Budget Fragen der Finanzierung noch geklärt werden müssten. Die Finanzminister hatten seit Donnerstagnachmittag über die Reform der Eurozone verhandelt. Die Gespräche steckten zunächst bei Fragen der Stärkung des Euro-Rettungsfonds ESM fest.

Mutmaßliche Tanker-Angriffe verschärfen Konflikt zwischen den USA und dem Iran

Die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Tanker im Golf von Oman haben die Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter verschärft. US-Außenminister Mike Pompeo machte Teheran für die Attacken verantwortlich. Der Iran wies die Vorwürfe entschieden zurück. Der UN-Sicherheitsrat befasste sich in einer Dringlichkeitssitzung mit den Vorfällen, die Sorgen vor einer Eskalation der Lage in der Region verstärkten. "Es ist die Einschätzung der USA, dass die Islamische Republik für die Angriffe verantwortlich ist", sagte Pompeo. Er lieferte keine konkreten Belege für seine Anschuldigung.

Irans Außenminister weist Anschuldigungen der USA zu Tanker-Angriffen zurück

Nach den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman hat der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif die Anschuldigungen der USA als "gegenstandslos" zurückgewiesen. Sarif schrieb im Onlinedienst Twitter, die US-Regierung habe "sofort" den Iran beschuldigt, ohne einen "Schnipsel" Beweise oder Indizien vorzulegen. Damit sei "mehr als klar", dass die US-Regierung nun zu einem "Plan B" und "Sabotage-Diplomatie" übergehe, um ihren "Wirtschaftsterrorismus" gegen den Iran zu verschleiern.

US-Präsidentensprecherin Sarah Sanders verlässt Weißes Haus

Die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders, scheidet überraschend aus dem Amt. "Nach dreieinhalb Jahren wird unsere wunderbare Sarah Huckabee Sanders das Weiße Haus am Ende des Monats verlassen", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die 36-Jährige werde in ihren Heimatstaat Arkansas zurückkehren.

China verlängert und erhöht Antidumpingzölle auf Stahlrohre aus EU, USA

Das chinesische Handelsministerium hat seine Antidumpingzölle auf Stahlrohre aus den USA und der Europäischen Union verlängert und kräftig erhöht. Auf nahtlose Rohre aus legiertem Stahl aus diesen beiden Märkten werden künftig Zölle in Höhe von 57,9 bis 147,8 Prozent erhoben, wie das Ministerium mitteilte. Die höheren Abgaben treten am Freitag bereits in Kraft.

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise Mai +0,3% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise Mai +1,6% gg Vorjahr

