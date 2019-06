Die Deutsche Bahn will den Unkrautvernichter Glyphosat nicht länger nutzen und sucht Alternativen. Doch die könnten das Ökosystem am Eisenbahndamm stören - es geht um Eidechsen, wieder einmal.

Die Zauneidechse ist ein possierliches Tierchen. Das in Paarungszeiten grün-bräunlich schimmernde Reptil, das ausgewachsen bis zu 24 Zentimeter lang wird, sucht Schutz in engen Spalten und verwinkelten Gassen. Weil quer durch die Republik neue Äcker gezogen, Flüsse begradigt und Wege asphaltiert werden, verliert die Echse aber so allmählich ihren natürlichen Lebensraum. Viele Bundesländer führen das Tier auf der roten Liste der bedrohten Arten - der Eisenbahndamm gilt als eines ihrer letzten Refugien.

Eigentlich führen Deutsche Bahn und Eidechse eine harmonische Beziehung. Zwar musste der Konzern Tausende Tiere wegen des Bahnhofsprojekts Stuttgart 21 umsiedeln, das war teuer. Aber so richtig stört sich die Bahn nicht an dem Vierbeiner - und umgekehrt die Eidechse auch nicht an den Zügen über ihr. Selbst der Unkrautvernichter Glyphosat, den die Bahn tonnenweise über die Gleise kippt, scheint ihr wenig anzuhaben. Nur soll damit bald Schluss sein. Die Bahn sucht alternative Unkraut-Keulen. Die Echse könnte ihr im Wege stehen.

Für die Bahn geht es um ihren Ruf als grüner Mobilitätsdienstleister, der ihr inzwischen viel wert ist. Mitte Juni will Bahn-Chef Richard Lutz dem Aufsichtsrat seine neue Dachstrategie "Starke Schiene" vorstellen. Die Bahn will nicht länger Prügelknabe der Politik sein, sondern als Problemlöser für die Klimawende wahrgenommen werden: mehr Züge mit Ökostrom, mehr Wagen für Gütertransporte und mehr Geld für nachhaltige Gleispflege. Die Bahn, so das Credo, leiste einen gesellschaftspolitischen Beitrag.

Der Staatskonzern drückt aufs Tempo - trotz oder gerade wegen der jüngst bekannt gewordenen Affäre um fragwürdige Beraterverträge, die das Unternehmen seit 2010 mit Exvorständen abgeschlossen hatte. Viele Fragen sind offen. Konzernchef Lutz und sein Kollege Ronald Pofalla, der die Infrastruktur verantwortet, wollen die Debatte daher lieber auf die Deutungshoheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...