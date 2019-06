Köln (ots) -



Die Digitalisierung ist das beherrschende Thema derzeit. Nicht nur für Unternehmen und Wirtschaftsexperten, sondern auch in Regierungssitzungen und Talkshows. Doch so richtig etwas darunter vorstellen kann sich kaum jemand.



Das hat Marketing-Experte Felix Beilharz geändert. Der Vortragsredner und Hochschuldozent sammelte 36 aussagekräftige Zahlen und Fakten zur Digitalisierung und bereitete sie auf ungewöhnliche Weise auf - in Form einer Echtzeit-Visualisierung.



"Auf diese Weise sieht man erstmalig live, wie schnell sich die Digitalisierung entwickelt und wie sie sich auf alle Bereiche auswirkt" erklärt Felix Beilharz.



Die Grafik macht zum Beispiel erlebbar, wie viele Apps Menschen jetzt gerade herunterladen, wie oft sie bei Tinder nach links oder rechts wischen, aber auch wie viele Industrieroboter jede Sekunde gekauft werden oder wie schnell sich Schadsoftware im Netz verbreitet. Und natürlich auch, wie groß die Datenmenge ist, die bei all dem entsteht.



"Die Digitalisierung betrifft jeden. Nun kann endlich auch jeder selbst sehen, was da gerade passiert" betont Beilharz, der auch Autor von acht Ratgebern zu Digitalisierungsthemen ist.



Die Echtzeit-Grafik ist unter https://felixbeilharz.de/digitalisierung-echtzeit/ kostenlos und öffentlich einsehbar.



Pressekontakt: Felix Beilharz E-Mail: info@felixbeilharz.de Tel: +49 (0)221-300 793 73 Presseinformationen: https://felixbeilharz.de/presse-social/presseinformationen/