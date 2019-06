Die Fachpack, die europäische Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und Technik, öffnet am 24. September 2019 ihre Tore. Rund 1.600 Aussteller präsentieren 45.000 erwarteten Fachbesuchern ihre Innovationen in 12 Messehallen. Doch das ist nicht alles, was im Jubiläumsjahr "40 Jahre Fachpack" geboten ist.Das Angebot der Fachpack wird durch ein breit gefächertes Rahmenprogramm mit zahlreichen Fachvorträgen, Sonderschauen und Preisverleihungen ergänzt. Das Forum Packbox (Halle 7) wird nach dem großen Ersterfolg im letzten Jahr erneut durch das Forum Techbox (Halle 4) verstärkt. Zusammen finden dort ...

