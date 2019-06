Tokio / Hongkong / Shanghai - Die asiatischen Börsen haben am Freitag unterschiedliche Wege eingeschlagen. Während der japanische Markt zulegte, ging es an den chinesischen Börsen nach unten. Das Geschäft gestaltete sich angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China sowie den politischen Spannungen in Hongkong abwartend. Der CSI 300 verlor 0,69 Prozent auf 3659,89 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...