Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa vor dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Auf der Veranstaltung dürfte der Schwerpunkt auf dem Kerngeschäft der Konzernfluglinien liegen und nicht auf den Dienstleistungsaktivitäten, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des unsicheren Nachfrageumfelds schätzt er, dass die Aktien wohl am ehesten von Aussagen zum Sommergeschäft beeinflusst werden./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 15:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-06-14/10:16

ISIN: DE0008232125