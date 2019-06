Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es gab einen deutlichen Anstieg des Ölpreises, nachdem berichtet wurde, dass im Golf von Oman zwei Tanker angegriffen wurden, so die Experten von XTB. Diese Entwicklung könnte nun mit weiteren geopolitischen Spannungen verbunden sein. ZUNEHMENDE SPANNUNGEN GEFÄHRDEN ANGEBOTSSCHOCK In den letzten acht bis neun Monaten habe es einige große Bewegungen an den Rohölmärkten mit einem starken Rückgang im letzten Quartal 2018, einer beeindruckenden Erholung zu Beginn des Jahres 2019 und zuletzt einem weiteren Rückgang gegeben, wobei der Preis im vergangenen Monat um rund 13 USD (fast 20%) zurückgegangen sei. ...

