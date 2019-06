Im 1. Quartal 2019 ist das an private Haushalte aushaftende Fremdwährungskreditvolumen verglichen mit dem Vorquartal um 480 Mio. Euro oder -3,2% zurückgegangen, verglichen mitdem 1. Quartal 2018 war es ein Minus um fast 2 Mrd. Euro oder -12,3%. Damit ist das aushaftende Volumen seit dem Höhepunkt 2008 wechselkursbereinigt um -71,4% zurückgegangen. Absolut haften aber noch 14,46 Mrd. Euro in fremder Währung aus. Der Anteil der Fremdwährungskredite an den gesamten an private Haushalte vergebenen Kredite liegt bereits unter einem Zehntel (9,3%), am Höhepunkt war dies rund ein Drittel (31,8%). 96,1% der Fremdwährungskredite entfallen auf Schweizer Franken, 3,6% auf japanische Yen. Seit Anfang 2008 hat der Schweizer Franken gegenüber dem Euro um 48% aufgewertet. Im 1.Qurtal 2019 ...

