Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aktien des schwedischen Nutzfahrzeugherstellers Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 schwedische Kronen belassen. Im Vergleich zu der Nutzfahrzeugsparte von VW, die unter dem Namen Traton den Gang an die Börse anstrebt, seien die Schweden günstiger bewertet, schrieb Analyst Graham Phillips in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei Volvo handele es sich um einen etablierten Konzern, wobei der Kapitalmarktag am 18. Juni neue Impulse bringen könnte./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / 02:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / 02:33 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-06-14/10:51

ISIN: SE0000115446