Eine völlig neuartige mobile App macht es möglich, den Koordinationsaufwand beim Bau von Kraftwerken enorm zu reduzieren, Kosten zu sparen und die Qualität des Projekts zu steigern. Entwickelt wurde die Applikation von Fabasoft und Siemens Energy Solutions.

Für den Bau eines Kraftwerks braucht es eine lückenlose Ende-zu-Ende-Dokumentation, die zigtausende technische Dokumente umfassen kann. Die neue mobile App "DocuPilot4PG" von Siemens Energy Solutions sorgt für eine optimale und kostensparende Koordination von Großbaustellen. Als Entwicklungspartner entschied man sich für die Fabasoft: "Kompetente Ansprechpartner, eine schnelle Projektumsetzung und die umfassenden Sicherheitszertifizierungen der Fabasoft Cloud haben uns überzeugt", sagt Anke Kunze, Projektmanagerin für Operating Company Gas and Power bei Siemens Energy Solutions. "Durch den Umstieg auf ein digitales Projektdatenmanagement und den kompletten Verzicht auf Papier konnten wir mit einem einfachen Completeness-Check eine wesentlich höhere Qualität in unseren Projekten erreichen."

"up to date anywhere anytime"

Beispielsweise fotografieren die Techniker bei der Kontrolle von zigtausenden Schweißnähten die betreffenden Stellen mit dem Tablet und hinterlegen die Fotos direkt in der Cloud. Mit vordefinierten Begriffen und Kategorien wird die spätere Suche und der Zugriff auf die richtigen Dokumente massiv erleichtert.

"Mit unserer mobilen App können die Baustellenkoordinatoren direkt am Tablet Checklisten bearbeiten, Pläne einsehen und darin sofort Änderungen einzeichnen. Auch das Einfügen von Kommentaren sowie die Änderung des Dokumentenstatus sind auf Knopfduck möglich", erklärt Andreas Dangl, Geschäftsführer Fabasoft Austria GmbH. "Die notwendigen Daten werden automatisch aus der ‚Siemens Cloud Collaboration' in der Fabasoft Cloud auf das Tablet synchronisiert." Damit vermeidet man veraltete Versionen von Plänen, und der Papieraufwand reduziert sich drastisch. Ganz nach dem Motto: "up to date anywhere anytime".

Download der Case Study "Siemens Digitalisierte Baustellenkoordination in der Cloud".

Über Fabasoft

Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitale Dokumentenlenkung sowie elektronisches Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa mit Sitz in Linz, Österreich. Die Produkte von Fabasoft dienen der Digitalisierung, Vereinfachung, Beschleunigung und Qualitätssteigerung von Geschäftsprozessen unternehmensintern und über Organisations- und Ländergrenzen hinweg. Die Softwareprodukte und Cloud-Services umfassen den Eingang, die Strukturierung, die team- und prozessorientierte Bereitstellung, Bearbeitung und Erledigung, die sichere Aufbewahrung und das kontextsensitive Finden aller Geschäftsunterlagen für Unternehmen. Kunden profitieren von drei Jahrzehnten Innovation und Erfahrung in grenzenloser digitaler Dokumentenlenkung.

Über Siemens

Siemens steht seit über 135 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. In vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern verwandelt das Unternehmen in einer zunehmend digitalisierten Welt individuelle technische Herausforderungen in gemeinsame Erfolge von der Optimierung einzelner Prozesse bis hin zur Digitalen Fabrik. Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf die Gebiete Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Dazu gehören Systeme und Dienstleistungen für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung ebenso wie energieeffiziente Produkte und Lösungen für die Produktions-, Transport- und Gebäudetechnik bis hin zu Technologien für hochqualitative und integrierte Gesundheitsversorgung. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle.

