Der Leipziger Direktvermarkter will mit dem finanzstarken, strategischen Partner aus Frankreich vor allem sein internationales Geschäft ausbauen. Gründungsgesellschafter Trailstone UK verkauft alle seine Geschäftsanteile an die EDF Investmentgesellschaft.Die französische Beteiligungsgesellschaft EDF Pulse Croissance Holding will den deutschen Direktvermarkter Energy2market übernehmen. Mit dem finanzstarken strategischen Partner wolle das Leipziger Unternehmen sein internationales Geschäft sowie den Aufbau virtueller Kraftwerke weiter vorantreiben, hieß es am Freitag. In den vergangenen Wochen ...

