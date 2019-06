++ Was überwiegt: Risiken oder Erwartungen an US-Zinssenkung? ++ Ölpreis mit potenziellem Doppelboden ++ GBPUSD verliert erneut an Boden ++ DE30 mit Rückgängen im frühen Handel ++Der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die geopolitischen Spannungen im Mittleren Osten belasten die Risikostimmung, während die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed hoch sind und den Aktienmärkten derzeit einen gewissen Halt bieten. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag auf ein 5-Wochenhoch, nachdem an den vorherigen Tagen eine leichte Abwärtstendenz zu beobachten war. Eine stärkere korrektive Bewegung konnte nicht nur verhindert werden, sondern mit der gestrigen Tageskerze wurde zudem ein bullisches Umkehrsignal ausgebildet. Die wichtige Unterstützungszone um die 2.880 Punkte-Marke konnte verteidigt werden und technisch gesehen wäre ein Annäherungsversuch an die Jahreshochs nicht auszuschließen. ...

