Bonn (www.aktiencheck.de) - Die EWU-Industrieproduktion ist im April um 0,5% zum Vormonat gesunken, so die Analysten von Postbank Research. Dies sei bereits der zweite Rückgang in Folge gewesen, der sich zudem über nahezu alle Gütergruppen erstreckt habe. Wie bereits zuvor bekannt gewesen sei, habe insbesondere die schwache Entwicklung in Deutschland und Italien das Gesamtergebnis belastet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...