Unterföhring (ots) - 14. Juni 2019. Jahresbestwert! Grandiose 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erlebten am Donnerstagabend um 20:15 Uhr den Start des neuen "Charmed" auf sixx. In der Zielgruppe der jungen Frauen (F 14-39 J.) waren es sogar 4,4 Prozent Marktanteil. Damit hexten die zauberhaften Schwestern dem Sender den besten Wert des Jahres um 20:15 Uhr (E 14-49 J.).



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 14.06.2019 (vorläufig gewichtet: 13.06.2019)



