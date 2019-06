WOLFSBURG (Dow Jones)--Belastet von rückläufigen Autoverkäufen hat Volkswagen im Konzern im vergangenen Monat weniger Fahrzeuge ausgeliefert. Während besonders von der Kernmarke, Audi und Skoda weniger Autos aus den Werkstoren rollten, boomte das Geschäft mit schweren Nutzfahrzeugen. MAN und Scania, die unter dem Dach von Traton demnächst an die Börse fahren, erzielten rasante Absatzzuwächse.

Der Gesamtabsatz des Wolfsburger Konzerns fiel um 3,6 Prozent auf 918.900 Einheiten, wie VW mitteilte. Seit Januar wurden damit 4,391 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 3,7 Prozent. Davon waren im Monat 849.600 Pkw der Marken VW, Audi, Skoda, Seat und Porsche und 67.600 Nutzfahrzeuge (VW, MAN, Scania). Das entspricht im Jahresvergleich minus 4,0 Prozent bzw plus 0,1 Prozent. Während die Verkäufe leichter Nutzfahrzeuge um knapp 8 Prozent einbrachen, erzielten MAN und Scania jeweils ein Absatzplus von knapp 21 Prozent.

Im wichtigen Absatzmarkt China inklusive Hongkong verkaufte der Konzern mit 312.500 Stück 8,3 Prozent weniger Fahrzeuge als zwölf Monate zuvor. Seit Jahresbeginn betrug der Rückgang 7,4 Prozent. In Europa gingen 415.700 Fahrzeuge an die Kunden, ein Minus von 0,2 Prozent, davon in Deutschland 128.800 (plus 4,6 Prozent). In den USA steigerte der VW-Konzern den Absatz um 7,5 Prozent auf 60.000 Fahrzeuge.

June 14, 2019

