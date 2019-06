Führender japanischer Anbieter von mobilen Internet- und Mediendiensten nutzt Einsparungen bei Wartung und Support, um Cloud und ein Sicherheitssystem der nächsten Generation einzuführen und gleichzeitig Premium-Support zu erhalten

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen und führender externer Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass GREE, Inc. ein führender Anbieter von mobilen Internet- und Mediendiensten in Japan für den Support seines SAP ECC 6.0-Systems zu Rimini Street gewechselt ist. GREE verwendet sein SAP-System seit fast sechs Jahren und war mit seiner derzeitigen ausgereiften ERP-Umgebung zufrieden. Allerdings wurden ein 2025 geplantes Ende des Mainstream-Wartungstermins für ECC 6 und hohe Betriebs- und Wartungskosten des Herstellers zu einem Problem. Durch den Wechsel zu Rimini Street erhält GREE nun für mindestens 15 Jahre ab Umstellung auf Rimini Street Support einen erstklassigen und ultra-reaktionsschnellen Support für seine robusten SAP-Anwendungen. GREE realisierte auch sofort Einsparungen von 50 Prozent bei den jährlichen Support-Gebühren, und das Unternehmen nutzte einen Teil dieser Einsparungen für die Implementierung von Cloud Services und ein Sicherheitssystem der nächsten Generation, die für die IT höchste Priorität haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190614005120/de/

GREE Accelerates Business-Driven IT Roadmap by Switching to Rimini Street Support for its SAP Applications (Photo: Business Wire)

Planung einer geschäftsorientierten IT-Roadmap mit einem strategischen Partner

GREE und seine Unternehmensgruppe haben 2013 begonnen, SAP für Rechnungs- und Personalwesen einzusetzen. Nach der Einführung des neuen Systems erkannte das Unternehmen viele Vorteile bei der globalen Erweiterung ihrer ERP-Funktionalität, stellten aber im Laufe der Zeit fest, dass neue, von SAP bereitgestellte Updates für ihr Geschäft nicht notwendig waren. Nach einem Treffen mit Rimini Street begann das Unternehmen mit der Suche nach alternativen Lösungen und entdeckte, dass die Verwendung eines externen Wartungsanbieters es ihnen ermöglichen würde, ihre aktuellen Anwendungen weiter zu nutzen, ohne Zeit, Geld und Ressourcen für Updates aufzuwenden, die sie nicht benötigten. Als GREE schließlich zu Rimini Street wechselte, fand das Unternehmen einen strategischen Partner, der nicht nur ein umfassenderes Supportmodell zur Verfügung stellte und ihnen half, erhebliche Einsparungen aus ihrem ERP-System zu erzielen, sondern sie auch bei der Beschleunigung ihrer IT-Roadmap und Geschäftsstrategie unterstützen konnte. Das Unternehmen verwendete seine Einsparungen bei der ERP-Wartung für mehrere strategische Initiativen, darunter die Implementierung neuer Cloud-Services sowie ein Sicherheitssystem der nächsten Generation, das für das mobile Internetgeschäft unerlässlich ist.

"In letzter Zeit hat das Bewusstsein für Wartungsdienstleistungen von Drittanbietern zugenommen, und wir konnten uns von Unternehmen beraten lassen, die bereits die Dienstleistungen von Rimini Street nutzen, was uns dabei half, unsere Entscheidung schnell zu treffen", sagte Hiroshi Okada, Direktor, Management Information Systems Unit, GREE, Inc. "Das Geschäftsmodell von Rimini Street konzentriert sich auf die Servicequalität und die Reaktionszeiten eines Technikers. Infolgedessen bieten ihre Dienstleistungen mehrere Vorteile, darunter einen extrem reaktionsschnellen, preisgekrönten Support durch erfahrene Techniker und eine strategische Partnerschaft, die dazu beiträgt, die geschäftsorientierten IT-Strategien eines Unternehmens zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen zu beschleunigen, anstatt sie an einen vom Anbieter festgelegten Plan zu fesseln. Durch den Wechsel zu Rimini Street wurde es möglich, in eine IT-Umgebung mit modernster Technologie zu investieren und gleichzeitig den Nutzen unseres aktuellen ERP-Systems zu maximieren. Gleichzeitig konnten wir unsere Geschäftsinitiativen für die nächsten fünf Jahren planen und finanzieren."

Premium-Service durch einen Primary Support Engineer

GREE wurde ein Senior Level Rimini Street Primary Support Engineer (PSE) zugewiesen und es erhält das branchenführende Service Level Agreement (SLA) von Rimini Street, das eine Reaktionszeit von 15 Minuten für kritische Fälle der Priorität 1 garantiert, sowie das ganze Jahr über rund um die Uhr Zugang zu einem Team von lokalen Technikern, um ihre Supportprobleme zu lösen.

"In der Vergangenheit mussten wir oft für Anfragen beim Anbieter extra bezahlen, und obwohl wir für diesen Service separat bezahlt haben, dauerte es lange, bis der Anbieter antwortete", so Okada weiter. "Nach dem Wechsel zu Rimini Street können wir jedoch schneller arbeiten, denn selbst wenn ein Problem um Mitternacht auftritt, reagieren sie schnell, da wir das ganze Jahr über rund um die Uhr individuellen Support erhalten."

"GREE konnte sein neues zusätzliches IT-Budget Einsparungen, die durch die Reduzierung der hohen Wartungskosten des Anbieters sowie der damit verbundenen Kosten und Ressourcenineffizienzen realisiert wurden zur Implementierung von Cloud- und Sicherheitssystemen der nächsten Generation nutzen und gleichzeitig den Wert des aktuellen SAP-Systems maximieren", sagte Yorio Wakisaka, General Manager Japan, Rimini Street. "Wie viele unserer Kunden plant GREE nun mit einem strategischen Businessplan und Investitionen in die neueste IT-Umgebung die Zukunft. Die mobile Internetbranche entwickelt sich rasant, und mit der Unterstützung von Rimini Street ist ihr IT-Team bereit, sich zu transformieren und zu innovieren, um dem Unternehmen zu helfen, seinen Wettbewerbsvorteil zu wahren."

