Senkt sie den Leitzins oder nicht? Diese Gretchenfrage der Fed beantworten Ökonomen überraschend unterschiedlich. Eine wichtige Rolle spielt der Handelskonflikt mit China.

Selten sind die Meinungen der Ökonomen über die nächsten Schritte der US-Notenbank (Fed) so weit auseinandergegangen wie derzeit. Während Jan Hatzius, Chef-Ökonom von Goldman Sachs, in diesem Jahr keine Zinssenkung erwartet, prognostiziert die Deutsche Bank jetzt gleich drei Schritte um jeweils 0,25 Prozentpunkt im Juli, September und Dezember.

Damit würde das Niveau der Leitzinsen in den USA auf eine Spanne zwischen 1,5 und 1,75 Prozent sinken. Fünf Ökonomen der Bank in New York, darunter Peter Hooper als Leiter des Economic Research, sehen diese Zinssenkungen im militärischen Sprachgebrauch als "Präventivschläge" gegen eine mögliche Rezession an.

Folgerichtig haben sie ihre Wachstumsprognose für das kommende Jahr von 1,9 Prozent auf 2,2 Prozent erhöht, als Folge des erhofften Anschubs durch die Fed. Für das laufende Jahr haben sie die Prognose dagegen von 2,3 Prozent auf 1,9 Prozent gesenkt. Für das Jahr 2021 erwarten sie eine ökonomisch stabilere Situation, die der Fed wieder eine leichte Zinserhöhung ermöglichen könnte.

Nach einem Bericht des US-Senders CNBC erwarten 69 Prozent der regelmäßig von der Duke University befragten Finanzvorstände in US-Unternehmen den Beginn einer Rezession noch im laufenden Jahr. Die Finanzmärkte rechnen, wie sich aus den Daten ablesen lässt, mit einer starken Reaktion der Fed gegen einen möglichen Abschwung.

Deutsche Bank rechnet mit Eskalation des Handelskonflikts

