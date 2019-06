Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd beschließt vorzeitige und vollständige Rückzahlung einer Anleihe DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleihe Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd beschließt vorzeitige und vollständige Rückzahlung einer Anleihe 14.06.2019 / 12:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hapag-Lloyd beschließt vorzeitige und vollständige Rückzahlung einer Anleihe Die Hapag-Lloyd AG hat heute beschlossen, die mit einem Kupon von 6,75 Prozent verzinste Euro Anleihe mit Fälligkeit in 2022 (ISIN XS1555576641 und ISIN XS1555576997) zum 24. Juni 2019 in der verbleibenden Höhe von 280 Millionen Euro zu dem festgelegten Rückzahlungspreis von 103,375 Prozent vorzeitig und vollständig zurückzuführen. Die Rückführung erfolgt überwiegend durch freie liquide Mittel. 100 Millionen Euro der Gesamtsumme von 280 Millionen Euro werden aus der Inanspruchnahme einer Kreditlinie bedient, die auf einer Kreditausfallversicherung basiert. "Die vorzeitige und vollständige Rückführung dieser Anleihe ist ein klarer Schritt der weiteren Entschuldung und Optimierung unserer Kapitalstruktur. Wir machen gute Fortschritte bei der weiteren Verbesserung des Verschuldungsgrads und bei der Verringerung unserer Fremdkapitalkosten. Dies wird auch weiterhin ein wesentlicher Teil unserer strategischen Agenda bleiben", sagte Nicolás Burr, Finanzvorstand von Hapag-Lloyd. Über Hapag-Lloyd Mit einer Flotte von 235 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 12.800 Mitarbeitern an Standorten in 128 Ländern in 398 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,5 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. Disclaimer DIESE MITTEILUNG DARF NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN VERÖFFENTLICHT ODER VERTEILT WERDEN. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere sind nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es gibt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren im Sinne des Artikels 21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der geltenden Fassung (der "FSMA") dar. Dieses Dokument richtet sich nur an Personen, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; oder (ii) als professionelle Anleger (qualified investors) unter Artikel 86(7) des FSMA fallen, die auch (a) Personen sind, die unter dem FSMA autorisiert sind oder anderweitig über professionelle Erfahrung im Hinblick auf Anlagen verfügen und sich als Anlagespezialisten qualifizieren gemäß Artikel 19 der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung"); oder (b) unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.); oder (c) jede andere Person, der dieses Dokument in sonstiger Weise rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden kann für die Zwecke des Artikels 21 des FSMA (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen im Vereinigten Königreich, die nicht unter die Definition der Relevanten Personen fallen, dürfen nicht auf dieses Dokument vertrauen oder auf dieser Basis handeln. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Kontakt: Heiko Hoffmann Senior Director Investor Relations Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Telefon +49 40 3001-2896 Fax +49 40 3001-72896 Mobil +49 172 875-2126 14.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hapag-Lloyd AG
ISIN: DE000HLAG475