Anita Geiger ist seit 1. April 2019 neue Leiterin der

Kommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung bei Interpharma, dem

Verband der forschenden Pharmaunternehmen der Schweiz. Dank ihrer

langjährigen Erfahrung in leitenden Kommunikations-Funktionen

namhafter internationalen Pharma-, Konsumgüter- und IT-Unternehmen

trägt Anita Geiger massgeblich dazu bei, den breiten Zugang von

Patienten in der Schweiz zu innovativen Therapien sicher zu stellen,

sowie den Forschungs-, Pharma- und Produktionsstandort Schweiz zu

stärken. Anita Geiger ist Medienprecherin der Interpharma.



Zudem hat Interpharma seit 1. Januar dieses Jahres Cécile Rivière

zur Medienverantwortlichen der Romandie ernannt. Durch ihre

bisherigen Tätigkeiten im französischsprachigen Büro von

economiesuisse und im Swiss Trading and Shipping Association bringt

Cécile Rivière ihre Kenntnisse der französischsprachigen Schweiz ein

und ist somit Haupt-Ansprechpartnerin für die Medien sowie andere

wichtige wirtschaftspolitische Stakeholder dieser Region.



