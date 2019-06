Wolfsburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Sommerfestival der Autostadt vom 19. Juli bis 1. September mit zwei Bühnen - Coole Stars: Revolverheld, Nik West, Namika, Adel Tawil, Kiefer Sutherland Band, Andreas Bourani u.v.a.m. Spotify-Playlist - Coole Fahrzeuge: Volkswagen ID.3 (getarnter Prototyp), Audi E-Bike UMO, Volkswagen I.D. BUZZ (Studie), SEDRIC Nightlife (Studie), LEGO Porsche 911 RSR u.v.a.m. - Testen: Probefahrten Audi e-tron (Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 24,6 - 23,7 (NEFZ); 26,2 - 22,6 (WLTP); CO2-Emission kombiniert in g/km: 0; Energieeffizienzklasse A+), MOIA-Shuttle, SEAT eXS Kickscooter, Audi E-Bike UMO - "Cool Summer Island" mit Elektrobooten, Tretbooten und Cocktails; neuer Beachbereich mit Strandkörben am Hafenbecken



Vom 19. Juli bis 1. September wird die Autostadt in Wolfsburg zum Festivalgelände: Musik-Stars wie Revolverheld, Nik West, Namika, Adel Tawil, Kiefer Sutherland Band, Andreas Bourani, Michael Schulte, Culcha Candela, Glasperlenspiel, Cosmo Klein, Ed Motta und viele mehr treten auf zwei verschiedenen Bühnen auf (Line-up unter www.autostadt.de/sommer). Unter dem Stichwort New Mobility zeigt die Autostadt zukunftsweisende Fahrzeuge wie den Volkswagen ID.3, Volkswagen I.D. BUZZ und den SEDRIC Nightlife. Für kostenfreie Probefahrten in das Wolfsburger Stadtgebiet stehen zehn Audi e-tron bereit. Im Park warten sechs SEAT eXS Kickscooter und das Audi E-Bike UMO darauf, getestet zu werden. Eine kostenfreie Fahrt im MOIA-Shuttle können Gäste vom Parkplatz aus in Anspruch nehmen. Kleine Gäste toben sich im Park auf riesigen Hüpfburgen aus, Entspannung gibt es auf "Cool Summer Island" sowie am neuen Beachbereich an den Stufen zum Hafenbecken.



"Die neue elektrisierende Formel der Autostadt lautet: Showprogramm plus Mobilität. Wir bringen im Rahmen des Sommerfestivals mehr als 50 Acts auf die Bühne, zeigen zukunftsweisende Fahrzeuge aus dem Volkswagen Konzern und bieten zahlreiche Möglichkeiten, diese selbst zu testen", erläutert Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, das Konzept und ergänzt: "Denn erst durch das eigene Erleben und Erfahren macht die Zukunft der Mobilität Spaß!"



Showprogramm



Das Sommerfestival wird am 19. Juli mit zwei fulminanten Acts eröffnet: Um 16 Uhr ist auf der Bühne am Porsche Pavillon mit Nik West eine der besten Bassistinnen der Welt mit ihrer Band zu erleben. Um 18 Uhr spielt Revolverheld ("Halt dich an mir fest", "Spinner", "Ich lass für dich das Licht an") auf der neuen Bühne in der Lagune. Es folgen bis zum 1. September: Jazzrausch Bigband, JOCO, Adel Tawil, Julia Biel, Teresa Bergman, ELECTRO DELUXE BigBand, Hugh Coltman, The Original Blues Brothers[TM] Band, Chasing Summer, Vocal Sampling, Namika, Mezzoforte, Flying Steps, Botticelli Baby, Holler My Dear, Charlie Cunningham, Klischée, AVEC, Breaking Salsa, Ed Motta, Lucille Crew, AL PRIDE, Count Basie Orchestra, Der Weise Panda, Peter Heppner, Mic Donet, Fetsum, Wolfgang Trepper, Kat Frankie, Kiefer Sutherland Band, Sound, Body & Vision (Autostadt Eigenproduktion), Nighthawks, Alexander Stewart, Aline Frazão, Sarah McKenzie, Hypnotic Brass Ensemble, Michael Schulte, Berge, Kadebostany, Radio Doria, Matze Knop, Teesy, Blues Company, Daniel Norgren, Caravan Palace, Cosmo Klein, Culcha Candela, Candy Dulfer, China Moses, Glasperlenspiel, Andreas Bourani und Anthony Strong.



Coole Fahrzeuge und New Mobility



Coole Fahrzeuge und die Zukunftstrends aus dem Volkswagen Konzern wechseln sich im ZeitHaus der Autostadt ab: Auf den Volkswagen I.D. BUZZ (19. Juli bis 4. August) folgt der SEDRIC Nightlife (5. August bis 1. September), der Volkswagen ID.3 ist im Volkswagen Pavillon zu sehen. Auf einem eigenen Parcours neben dem ZeitHaus stehen sechs SEAT eXS Kickscooter sowie ein Audi E-Bike UMO für kostenlose Testfahrten bereit. Nach dem LEGO Bugatti Chiron im vergangenen Jahr gibt es im Sommer mit dem LEGO Porsche 911 RSR auch wieder ein faszinierendes 1:1-LEGO-Modell zu bestaunen. In Kooperation mit MOIA können sich Gäste vom Parkplatz an den Autotürmen direkt zum Eingang am Mittellandkanal shutteln lassen. Wer selbst fahren möchte, ist zu einer kostenfreien Probefahrt im ersten vollelektrischen SUV von Audi eingeladen. Eine Flotte von zehn Fahrzeugen steht für Erkundungstouren auf dem ServiceHaus Parkplatz bereit.



Action im Park und "Cool Summer Island"



Kinder und Jugendliche können die Slacklines im Park ausprobieren oder sich auf den riesigen luftgefüllten Spielelandschaften in der Lagune und vor dem KundenCenter austoben. Auf "Cool Summer Island" direkt am ZeitHaus geht es etwas ruhiger zu: Loungemusik, eine große Sitzlandschaft und leckere Cocktails laden zum Entspannen ein. Ein paar Meter weiter verführt ein Strand dazu, die Füße in den Sand zu stecken und den Blick über das Hafenbecken schweifen zu lassen. Hier können sich Gäste auch kostenlos Schwanentretboote, Elektro-Waterbuggys oder Loungeboote leihen und eine Spritztour über das Wasser machen.



Eintrittspreise, Öffnungszeiten und Showzeiten vom 19. Juli bis 1. September



Eintritt ab 9.00 Uhr: Erwachsene 20 EUR, ermäßigt 16 EUR, Kinder/Jugendliche (6 bis 17 Jahre) sowie Schüler 8 EUR, Familien 47 EUR



ab 16.00 Uhr: Erwachsene 10 EUR, Kinder/Jugendliche (6 bis 17 Jahre) sowie Schüler 8 EUR, Familien 47 EUR



ab 20.30 Uhr: Eintritt frei Allgemein: Für den Besuch des Showprogramms sind keine zusätzlichen Tickets erforderlich.



Öffnungszeiten Pavillons: 9 bis 18.00 Uhr ZeitHaus: 9 bis 20.00 Uhr (ebenso Restaurant La Coccinella und ZeitReise-Shop im ZeitHaus) Kinderfahrschule: 9 bis 20.00 Uhr Hüpfburgen: 10.00 bis 20.00 Uhr Cool Summer: 12.00 bis 22.00 Uhr



Showbeginn Bühne in der Lagune: 18.00 Uhr (Ausnahmen: Vorstellungen der Flying Steps und der Autostadt Eigenproduktion finden zwei Mal täglich um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr statt) Bühne Porsche Pavillon: 16.00 Uhr oder 17.30 Uhr Allgemein: Alle Shows sind im Eintrittspreis des Sommerfestivals enthalten und ohne weitere Kosten oder Tickets zugänglich. Bei einigen Shows gibt es Sitzmöglichkeiten, hier gilt freie Platzwahl.



Das komplette Showprogramm steht ab sofort im Internet unter www.autostadt.de/sommer zur Verfügung.



Wolfsburg, 14. Juli. Programmänderungen vorbehalten.



Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern oder unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.



Über die Autostadt in Wolfsburg - die weltweit führende Automobildestination



Als Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns und seiner Marken macht die Autostadt in Wolfsburg unter dem Motto "Menschen, Autos und was sie bewegt" die Werte des Konzerns und das Thema Mobilität in all seinen Facetten erlebbar. Über 40 Millionen Gäste haben den Themenpark und außerschulischen Lernort seit der Eröffnung im Jahr 2000 besucht, der damit zu den beliebtesten touristischen Destinationen in Deutschland gehört. Zudem ist die Autostadt das weltweit größte automobile Auslieferungszentrum und beherbergt das markenübergreifende Automobilmuseum ZeitHaus. Mit einer Vielzahl kultureller Veranstaltungen, wie den jährlich stattfindenden Movimentos Festwochen, ist die Autostadt überdies ein internationaler Treffpunkt für kulturell Interessierte.



OTS: Autostadt GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/19185 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_19185.rss2



Pressekontakt: Pressestelle Autostadt Autostadt GmbH Unternehmenskommunikation Stadtbrücke 38440 Wolfsburg



Telefon +49 - (0) 5361 40-1444 Telefax +49 - (0) 5361 40-1419 E-Mail: pressestelle@autostadt.de