Die anhaltenden geopolitischen Sorgen lassen Anleger weiter bei Gold zugreifen. Das Edelmetall erreicht den höchsten Stand seit April 2018.

Große politische Risiken und die andauernde globale Wachstumsschwäche treiben die Anleger zunehmend in als sicher empfundene Anlagen. Davon profitiert auch der Goldpreis: Am Freitag stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) bis auf 1358 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit April 2018. In Euro gerechnet ...

