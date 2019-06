Berlin (ots) - Zur Diskussion in der SPD über die Sanktionen gegen Russland teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland, mit:



"Die Sanktionen gegen Russland müssen endlich bedingungslos aufgehoben werden. Denn die Begründung für die Sanktionen, Russland habe durch die Annexion der Krim die nach dem Ende des Kalten Krieges entstandene Friedensordnung in Europa zerstört, ist falsch.



Diese Friedensordnung gab es nicht, sondern die internationale Ordnung wurde den Russen nach dem Zerfall der Sowjetunion in einer Phase der Schwäche aufgezwungen. Die dadurch verursachten Probleme lassen sich durch Sanktionen nicht lösen, sondern nur durch Verhandlungen auf Augenhöhe. Die Sanktionen schaden Russland und sie schaden uns.



Es ist daher erfreulich, dass die Forderung nach einem Ende der Sanktionen, die von der AfD seit Anfang an vertretene wird, jetzt auch in den Altparteien immer mehr Befürworter findet."



