Die Aktie von Heidelberger Druck hat nach einem Kurssprung auf 1,48 Euro zu Anfang der Woche in den vergangenen beiden Tagen wieder deutlich nachgegeben. Auch am Freitag im frühen Handel verloren die Papiere des Druckmaschinenherstellers leicht, standen zuletzt bei 1,36 Euro. Möglicherweise eine Reaktion darauf, dass das Bankhaus Lampe die Titel am Donnerstag laut Medienberichten von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt und das Kursziel von 2,90 auf 1,50 Euro fast halbiert hatte. Dabei gab es aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...