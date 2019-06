Köln/Essen (ots) - Galeria Karstadt Kaufhof und die REWE Group strukturieren ihre Zusammenarbeit bei der Karstadt Feinkost GmbH & Co. KG (KAFEIN) neu. Zu diesem Zweck erwirbt Galeria Karstadt Kaufhof den 25,1 prozentigen Anteil der REWE Group an KAFEIN und ist damit zukünftig Alleineigentümer von KAFEIN; zugleich vereinbarten die beiden Unternehmen, ihre Zusammenarbeit bei der Warenversorgung fortzusetzen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamtes.



"Wir sehen Lebensmittel für unsere zusammenwachsende Warenhausgruppe nicht nur als wichtigen Frequenzbringer, sondern zusammen mit der Gastronomie auch als starkes Wachstumsfeld. Deshalb haben wir die Verantwortung für diese beiden Bereiche Lebensmittel und Gastronomie auch einheitlich Peter Obeldobel übertragen. Mit der Übernahme aller Anteile an Karstadt Feinkost gewinnen wir mehr Möglichkeiten zur Expansion - auch außerhalb des Warenhauses. Gleichzeitig behalten wir mit der REWE und ihrer Einkaufsexpertise einen hochkompetenten und vertrauten Partner", sagt Dr. Stephan Fanderl, CEO von Galeria Karstadt Kaufhof.



Telerik Schischmanow, Bereichsvorstand Handel Deutschland der REWE Group erklärte: "Diese Neustrukturierung liegt im Interesse beider Unternehmen und gibt dem Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft von Galeria Karstadt Kaufhof neue Entwicklungsmöglichkeiten, die nicht zuletzt durch die Warenkompetenz der REWE Group weiterhin positive Impulse erhalten werden."



Über Vertragsdetails haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.



OTS: Rewe Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52007 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52007.rss2



Für Presse-Rückfragen: REWE Group-Unternehmenskommunikation Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.com



Karstadt-Unternehmenskommunikation Tel.: 0201-7272030, E-Mail: presse@karstadt.de