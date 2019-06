RBI-HV (1). Ich bin so zeitig zur HV der RBI am 13.6.19 in der Wiener Stadthalle gefahren, dass nicht einmal der Müllwagen, der lange Zeit gleichzeitig beide Fahrtrichtungen der Linie 49 blockiert hat, es geschafft hat, dass ich zu spät zum Frühstück komme. Das waren zwei Stück Süßspeise. Und damit ist auch gleich das Wesentliche gesagt: keine besonderen Vorkommnisse, das Catering betreffend, obwohl es das gleiche Catering wie bei der HV der Vienna Insurance gewesen ist. Ich nehme an, dass sie verstanden haben, dass damals einiges sehr falsch gelaufen ist. Dazu kann ich nur gratulieren. Der Gästestrom lässt sich auch immer leichter kanalisieren, es gehen ja immer weniger Aktionäre auf Hauptversammlungen. Dieses Mal war trotz ...

