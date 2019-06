Köln (ots) -



- Dividende von 75 Eurocent je Aktie für 2018 beschlossen - Große Zustimmung zu allen Punkten der Tagesordnung - Weitere europäische Expansion im Fokus



Die OVB Holding AG präsentierte ihren Aktionären auf der Hauptversammlung eine gute vertriebliche Entwicklung und einen planmäßigen Ergebnisverlauf. »Bei der Strategieumsetzung erreichten wir im Jahr 2018 wichtige strategische Fortschritte. Unser Ziel ist es, neue Ertragschancen zu erschließen und unsere Marktposition in Europa weiter auszubauen«, sagt Mario Freis, Vorstandsvorsitzender der OVB Holding AG. »OVB hat mit dem Eintritt in den belgischen Markt einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen ihrer europäischen Expansion erfolgreich vollzogen.«



In seiner Rede an die Aktionäre ging OVB CEO Mario Freis auch auf interessante Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage ein, die der europäische Finanzvermittlungskonzern in Auftrag gegeben hatte: Gerade bei jungen Menschen besteht - entgegen manchen pessimistischen Voraussagen - ein großes Interesse am Thema Finanzen. Onlinemedien sind in Finanzfragen zwar relevante Informationsquellen. Da eine Beratung zu komplexen Finanzthemen aber in starkem Maße auf gegenseitigem Vertrauen aufbaut, bevorzugen auch die jüngeren Generationen eine individuelle persönliche Beratung.



Um ihre europäische Erfolgsstory fortzuschreiben, wird OVB die Expansion in aussichtsreiche Märkte vorantreiben. OVB prüft aktuell den Markteintritt in weitere Länder und will spätestens bis zum Jahr 2022 in mindestens einem weiteren europäischen Ländermarkt aktiv sein.



Die Hauptversammlung sprach den Mitgliedern des Vorstands sowie des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 mit großer Mehrheit das Vertrauen aus und stimmte allen Punkten der Tagesordnung zu. Die Aktionäre beschlossen unter anderem die Zahlung einer Dividende von 75 Eurocent je Aktie für das Geschäftsjahr 2018.



OVB ist aktuell in 15 europäischen Ländern aktiv. 4.911 hauptberufliche Finanzvermittler betreuen 3,63 Millionen Kunden. 2018 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihren Tochtergesellschaften Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 231,3 Mio. Euro sowie ein EBIT von 13,2 Mio. Euro. Die OVB Holding AG ist seit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard, ISIN DE0006286560) notiert.



Die vollständige Rede des Vorstandsvorsitzenden der OVB Holding AG zur Hauptversammlung sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stehen unter www.ovb.eu > Investor Relations > Hauptversammlung 2019 zur Verfügung.



