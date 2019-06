DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:19 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.379,19 -0,33% +12,59% Stoxx50 3.129,82 -0,33% +13,40% DAX 12.096,40 -0,60% +14,56% FTSE 7.346,04 -0,31% +9,50% CAC 5.367,62 -0,15% +13,46% DJIA 26.059,86 -0,18% +11,71% S&P-500 2.882,66 -0,31% +14,99% Nasdaq-Comp. 7.791,49 -0,58% +17,43% Nasdaq-100 7.471,83 -0,52% +18,04% Nikkei-225 21.116,89 +0,40% +5,51% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,74 +14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,75 52,28 +0,9% 0,47 +11,5% Brent/ICE 62,14 61,31 +1,4% 0,83 +12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.348,00 1.342,35 +0,4% +5,65 +5,1% Silber (Spot) 14,90 14,95 -0,3% -0,05 -3,8% Platin (Spot) 806,85 812,00 -0,6% -5,15 +1,3% Kupfer-Future 2,63 2,66 -0,9% -0,02 -0,3%

Die Ölpreise bauen ihre deutlichen Vortagesgewinne noch aus. Nach den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman verschärfen sich die Töne zwischen Washington und Teheran. US-Außenminister Mike Pompeo hat dem Iran die Verantwortung zugewiesen. Konkrete Belege dafür lieferte er jedoch nicht. Iran hat die Vorwürfe hingegen zurückgewiesen. Irans Präsident Hassan Ruhani hat die USA als "schwere Bedrohung für die Stabilität" in der Region und in der Welt bezeichnet. Zudem hat die Internationalen Energie-Agentur (IEA) ihre Prognose zur globalen Ölnachfrage 2019 leicht gesenkt. Die zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten treiben die Investoren auf der Suche nach Sicherheit in Gold und Anleihen. Der Preis für die Feinunze hat bei 1.358 Dollar ein neues Jahreshoch markiert. Die deutsche Zehnjahresrendite ist mit minus 0,27 Prozent sogar auf den niedrigsten Stand jemals gefallen.

FINANZMARKT USA

Die geopolitischen Risiken sorgen zum Wochenausklang an der Wall Street für leichte Abgaben. Zum weiter ungelösten US-chinesischen Handelsstreit kommt nun die an Schärfe gewinnende Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran mit dem mutmaßlichen Angriff auf Tanker im Golf von Oman. Dies treibt die Anleger in die "sicheren Häfen" Gold und Anleihen. Doch haben sich die Verluste gegenüber dem frühen Geschäft verringert. Ein Grund ist auch, dass die geopolitischen Entwicklungen die Zinssenkungsspekulationen schüren, nachdem die Notenbanken zuletzt auf die Risiken für die globale Konjunktur wiederholt hingewiesen hatten. Damit sind die Blicke der Investoren auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gerichtet. Hier wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent mit einer Zinssenkung gerechnet, für das Juli-Treffen liegt diese sogar bei 88 Prozent. Untermauert wird dies durch enttäuschende Konjunkturdaten aus China, wo das Wachstum der Industrieproduktion im Mai schwächer ausgefallen ist als prognostiziert. Die US-Daten des Tages sind überwiegend besser als erwartet ausgefallen. Der Halbleiter-Sektor tendiert 2,8 Prozent leichter, nachdem Broadcom einen schwachen Zwischenbericht veröffentlicht hat. Der US-Chiphersteller hat seinen Umsatzausblick deutlich gesenkt und will auch weniger investieren. Ein Grund dafür ist, dass die USA den heimischen Konzernen den Handel mit Huawei verboten haben. Die Broadcom-Aktie bricht um 6,9 Prozent ein. Im Gefolge zeigen sich Intel, Texas Instruments, Qualcomm und AMD ebenfalls unter Abgabedruck.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit Abgaben haben die europäischen Aktienmärkte den letzten Handelstag der Woche beendet. Auch mehrheitlich überzeugende US-Konjunkturdaten konnten die Märkte nicht stützen, denn diese wurden von den geopolitischen Sorgen belastet. Gesucht waren vor diesem Hintergrund die "sicheren Häfen" Gold und Anleihen. Auch schwache Daten aus China belasteten. Dort ist das Wachstum der Industrieproduktion mit 5 Prozent im Mai niedriger ausgefallen als geschätzt. Unter Druck standen Halbleiteraktien und zyklische Rohstoffwerte. Der Stoxx-Subindex Technologie fiel um 1,8 Prozent. Grund war ein schwacher Zwischenbericht von Broadcom. In Europa fielen Infineon um 5,3 Prozent, für Dialog ging es um 2,5 Prozent nach unten, Aixtron verloren 3,1 Prozent, ASML 2,3 Prozent und STMicro 3,2 Prozent. Für den Stahlsektor gab es Störfeuer aus China. Das chinesische Handelsministerium hat seine Anti-Dumpingzölle auf Stahlrohre aus den USA und der EU verlängert und kräftig erhöht. Salzgitter verloren 2,3 Prozent, Thyssenkrupp 2,5 Prozent, Arcelormittal fielen um 2,4 Prozent und Outokumpu um 4,7 Prozent. Renault gewannen 0,2 Prozent, während der Autosektor um 0,9 Prozent nachgab. Die Aktie wurde gestützt von der Nachricht, dass der Autokonzern ein Aktienrückkaufprogramm über 3,55 Milliarden Euro aufgelegt hat. Bechtle brachen nach zurückhaltenden Aussagen von CEO Thomas Olemotz im Interview mit Bloomberg um 12,6 Prozent ein. Das organische Wachstumstempo des ersten Quartals werde das Unternehmen konjunkturbedingt im weiteren Jahresverlauf voraussichtlich nicht halten können.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 10:00 Do, 17:02 % YTD EUR/USD 1,1214 -0,56% 1,1286 1,1272 -2,2% EUR/JPY 121,62 -0,48% 122,10 122,31 -3,3% EUR/CHF 1,1203 -0,07% 1,1213 1,1213 -0,5% EUR/GBP 0,8895 -0,02% 0,8909 0,8887 -1,2% USD/JPY 108,47 +0,09% 108,20 108,49 -1,1% GBP/USD 1,2608 -0,54% 1,2667 1,2685 -1,2% Bitcoin BTC/USD 8.426,25 +1,35% 8.265,25 8.165,75 +126,6%

Der Euro gibt zum Dollar mit den starken US-Daten nach und fällt auf 1,1220 Dollar von 1,1265 Dollar vor den Daten. Die Gemeinschaftswährung reagiert nach Einschätzung der Danske Bank zunehmend empfindlicher auf Konjunkturdaten aus den USA. Das liege an Spekulationen um den Beginn von Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank vor dem kommenden geldpolitischen Treffen in der kommenden Woche.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich auch zum Ende der Woche uneinheitlich und von Zurückhaltung geprägt gezeigt. Die Kursbewegungen hielten sich jedoch zumeist in engen Grenzen. Viele Anleger scheuten Risiken aufgrund der vielfältigen Unsicherheiten. In Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index erneut nach unten. Zwar haben die jüngst stark belastenden Proteste gegen das Abschiebungsgesetz etwas nachgelassen, jedoch sei damit zu rechnen, dass diese am Wochenende wieder zunähmen, hieß es. Übergeordnet sorgten weiter globale Handelsspannungen - insbesondere zwischen den USA und China - für Zurückhaltung. US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung bekräftigt die US-Zölle gegen chinesische Waren zu erhöhen sollte sich Chinas Präsident Xi Jingping nicht auf dem G20-Treffen Ende des Monats in Japan mit ihm zu einem Gespräch treffen. Chinas Handelsministerium hat derweil am Freitag mitgeteilt, die Importzölle auf Stahlrohre aus der EU und den USA zu erhöhen. Nach Angriffen auf zwei Öltanker im Golf von Oman rückten auch geopolitische Spannungen wieder verstärkt in den Fokus. US-Außenminister Mike Pompeo hat dem Iran die Verantwortung für die mutmaßlichen Angriffe zugewiesen. Konkrete Belege dafür lieferte er jedoch nicht. Iran hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Unter den Einzelwerten legten Sony um 3,1 Prozent zu, nachdem der aktivistische Investor Daniel Loeb erneut die Abspaltung des Halbleitergeschäfts gefordert hat. Zudem solle Sony auch die Beteiligungen an den Versicherer Sony Financial, dem Technologiekonzern Olympus und den Musik-Streamingdienst Spotify in Betracht ziehen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

FMC kündigt Aktienrückkauf für bis zu 660 Millionen Euro an

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) will bis zu 660 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Der DAX-Konzern hat angekündigt, innerhalb eines Jahres - vom 17. Juni 2019 bis zum 17. Juni 2020 - maximal 12 Millionen Stammaktien zurückzukaufen und dann einzuziehen. Dafür werde FMC ohne Erwerbsnebenkosten insgesamt bis zu 660 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Thyssenkrupp Steel bekommt nach Fusions-Absage neuen Chef

Nach der gescheiterten Fusion der Thyssen-Stahlsparte mit seinem Wettbewerber Tata beginnt bei der Thyssenkrupp Steel Europe AG das Stühlerücken. Andreas Goss werde sein Mandat als Vorstandsvorsitzender vor dem Hintergrund der Absage des Joint Ventures zum 15. Juni 2019 niederlegen, teilte das Unternehmen mit. Sprecher des Vorstands werde dann Premal Desai.

Traton gewinnt Ankerinvestor für Börsengang

Die Volkswagen-Nutzfahrzeugesparte Traton hat einen Investor für den in zwei Wochen angekündigten Börsengang gefunden. Der schwedische Pensionsfonds AMF Pensionsförsäkring AB (AMF) habe sich dazu bereit erklärt, als Ankerinvestor Aktien im Wert von 200 Millionen Euro zu zeichnen, teilte Traton mit. Die Investition sei über die gesamte Preisspanne hinweg gültig. Die finale Anzahl der von AMF gezeichneten Aktien sei vom Platzierungspreis abhängig.

Bechtle-Chef bremst beim organischen Wachstum - Aktie fällt

Der IT-Dienstleister Bechtle sieht sich beim organischen Wachstum durch die Konjunktur ausgebremst. Das organische Wachstumstempo des ersten Quartals "werden wir konjunkturbedingt im weiteren Jahresverlauf voraussichtlich nicht halten können", sagte Vorstandschef Thomas Olemotz der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Aktie verliert am Nachmittag über 9 Prozent.

Hapag-Lloyd zahlt Anleihe vorzeitig zurück

Die Reederei Hapag-Lloyd AG will die mit 6,75 Prozent verzinste Euro-Anleihe mit Fälligkeit in 2022 vorzeitig zurückzahlen. Ausgezahlt würden die restlichen 280 Millionen Euro der Anleihe zu dem festgelegten Rückzahlungspreis von 103,375 Prozent, teilten die Hamburger mit.

Reifenhersteller Nokian senkt Ausblick für 2019

Belastet von einer sich abschwächenden Nachfrage nach Neuwagen hat Nokian den Ausblick für dieses Jahr gesenkt. In Zentraleuropa dürfte sich die Schwäche beim Reifenabsatz im Jahresverlauf noch fortsetzen, so der finnische Konzern. Für 2019 rechnet die Nokian Tyres plc laut Mitteilung weiter mit leicht höheren Umsätzen.

