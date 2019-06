Es war die längste Auktion von deutschen Mobilfunkfrequenzen. Und der Bund kann sich freuen, denn sie hat deutlich mehr gebracht, als erwartet wurde. Insgesamt 6,6 Mrd. Euro werden dem Bund durch die Versteigerung der 5G-Frequenzen in die Taschen gespült. Es kostet die beteiligten Mobilfunkprovider also eine schöne Stange Geld, am Netz der Zukunft teilzuhaben. Aber was bedeutet 5G eigentlich? Der Standard ist schlichtweg der Nachfolger von 4G, auch LTE genannt. 5G verfügt über eine geringere Reaktionszeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...