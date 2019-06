Das höchst umstrittene Gesetz für Auslieferungen an China wird nach übereinstimmenden Medienberichten ausgesetzt. Weitere Infos folgen zeitnah.

Hongkong (dpa) - Nach den größten Massenprotesten seit Jahrzehnten plant Hongkong laut Medienberichten das umstrittene Gesetz für Auslieferungen an China vorerst zu verschieben. Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post", die Zeitung "Sing Tao" sowie der Sender iCable übereinstimmend am Samstag berichten, werde Regierungschefin Carrie Lam am Nachmittag (Ortszeit) eine Aussetzung ankündigen.

Das Auslieferungsgesetz würde Hongkongs Behörden erlauben, von China verdächtigte und gesuchte Personen an die Volksrepublik auszuliefern. Kritiker ...

