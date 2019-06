Apple (WKN:865985) hat in mehreren Geschäftsbereichen eine beneidenswerte Position. Zu den erfolgreichen Produktlinien gehören unter anderem das iPad, das iPhone und das MacBook. Aber Apples meistverkaufter Rechner, der Mac Pro, hat in jüngster Zeit nicht so viele Erfolge erzielt wie seine schlankeren Cousins. Dabei befindet sich der ultimative Desktop-Computer seit einem Update im Jahr 2013, bei der ein neues Modell ernsthafte Nutzerbeschwerden auslöste, in guter Verfassung. Das kam jetzt wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...