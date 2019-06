Hamburg/Bonn (ots) - Schauspielerin Jessica Stockmann verlieh am Freitagabend in Hamburg den Medienpreis HIV/Aids. Der Preis der Deutschen AIDS-Stiftung ist seit 32 Jahren der einzige Medienpreis zum Thema HIV/Aids im deutschsprachigen Raum. Auf dem Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongress zeichnete die Stiftung vier herausragende Beiträge aus den Jahren 2017 und 2018 aus.



Das Preisgeld von insgesamt 18.000 Euro stellen die Förderer des Preises Gilead Sciences GmbH und der Verband forschender Pharma-Unternehmen (vfa). Sie unterstützen den Preis gemeinsam seit 2013.



Die Stiftung zeichnete vier Beiträge mit dem Medienpreis HIV/Aids 2017/2018 aus. Sie wurden von einer unabhängigen Jury aus Medizinern, Journalisten und Aids-Aktivisten ausgewählt. Den Preis erhielten:



- Birgit Wittstock für ihre Langzeitrecherche, die in zwei Teilen in der Wiener Wochenzeitung Falter erschien: "Philipp, 35, positiv" (Falter 17/18) und "Philipp, A. und ich" (Falter 22/18) - Florian Winkler-Ohm für seinen Blog flosithiv.com - Martin Reichert für seine Publikation "Die Kapsel. AIDS in der Bundesrepublik", Suhrkamp Verlag Berlin 2018



Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von je 5.000 Euro verbunden. Die Urkunden übergaben Laudatorin Jessica Stockmann, Kristel Degener vom Vorstand der Stiftung, Martin Flörkemeier von Gilead Sciences und Claudia Frese vom Verband forschender Pharma-Unternehmen.



- Der JUGEND-Medienpreis HIV/AIDS wurde vergeben für das Theaterstück "Under Control".



Die Auszeichnung, verbunden mit einem Preisgeld von 3.000 Euro, erhielt eine Projektgruppe aus 14 Jugendlichen des Jugendzentrums GAP der Aids-Hilfe Bonn und des LBST*-Referates der Universität Bonn. Das Theaterstück wurde am 29. November 2018 in der Brotfabrik Bonn aufgeführt.



Seit 1987 hat die Deutsche AIDS-Stiftung 77 Medienschaffende aus Print, Hörfunk, TV und Online-Medien ausgezeichnet. Künstlerische Beiträge sind seit 1997 zugelassen. Im Ausschreibungsjahr 2009/2010 wurde der JUGEND-Medienpreis ins Leben gerufen.



